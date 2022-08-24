Над Черниговской областью сбит беспилотник оккупантов
- 24.08.2022, 18:11
Cработало ПВО.
В Черниговской области 24 августа днем работала система противовоздушной обороны, об этом сообщает в Facebook оперативное командование «Север».
По данным ОК, около 15.30 силы обороны применили средства ПВО. В результате сбит российский беспилотный летательный аппарат, говорится в сообщении.
О результативной атаке на БПЛА 24 августа сообщил также глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.
«В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Детали позже», – написал руководитель ОВА.
Над Черкасской областью 24 августа Вооруженные силы Украины сбили российскую ракету, об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Игорь Табурец.