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Белорусские лесники усилили охрану приграничных с Россией территорий

  • 24.08.2022, 18:13
  • 1,370
Белорусские лесники усилили охрану приграничных с Россией территорий

Что случилось?

Белорусские лесники усилили охрану граничащих с Россией территорий из-за приближающегося лесного пожара из Псковской области, сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Угрозу трансграничного пожара должностные лица гослесохраны выявили с помощью средств видеонаблюдения, рассказал главный лесничий Витебского ГПЛХО Александр Измайлович.

На приграничную территорию из Россонского и Шумилинского лесхозов уже дополнительно направлены 30 человек и 8 единиц техники. Дополнительные силы направила и российская сторона.

В данный момент проводится комплекс мероприятий по недопущению перехода огня на белорусскую территорию.

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