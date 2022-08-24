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Украинские военные предложили Шойгу сдаться, пока его не уничтожили

  • 24.08.2022, 18:23
Украинские военные предложили Шойгу сдаться, пока его не уничтожили

Минобороны Украины призвало его «нее упустить свой шанс».

Украинское оборонное ведомство в День независимости Украины призвало российское военное руководство подписать свою капитуляцию, пока еще есть такая возможность.

Такое сообщение-обращение Министерства обороны Украины опубликовано в Twitter.

Ведомство подчеркнуло, что с начала войны остается два варианта: либо капитуляция, либо уничтожение войск, пришедших захватывать украинские земли.

«Россия, сегодня, как и полгода назад, у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Не упусти свой шанс, часы тикают… тик-так, тик-так», — говорится в сообщении.

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