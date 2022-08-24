Украинские военные предложили Шойгу сдаться, пока его не уничтожили
- 24.08.2022, 18:23
Минобороны Украины призвало его «нее упустить свой шанс».
Украинское оборонное ведомство в День независимости Украины призвало российское военное руководство подписать свою капитуляцию, пока еще есть такая возможность.
Такое сообщение-обращение Министерства обороны Украины опубликовано в Twitter.
Ведомство подчеркнуло, что с начала войны остается два варианта: либо капитуляция, либо уничтожение войск, пришедших захватывать украинские земли.
«Россия, сегодня, как и полгода назад, у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Не упусти свой шанс, часы тикают… тик-так, тик-так», — говорится в сообщении.