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Зеленский и Джонсон снова вышли на прогулку по Крещатику

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  • 24.08.2022, 18:51
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Зеленский и Джонсон снова вышли на прогулку по Крещатику

Видеофакт.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в сентябре должен покинуть свой пост, находясь 24 августа с визитом в Киеве, прогулялся с президентом Украины Владимиром Зеленским по Крещатику.

Видео прогулки опубликовал телеканал «Дом».

Джонсон также принял участие в открытии на Аллее смелости таблички в его честь, сообщило издание Obozrevatel.

Аллею смелости на площади Конституции возле Верховной Рады в центре Киева открыли накануне, 23 августа, Зеленский с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами «настоящих друзей Украины». Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал Дуда.

Теперь на аллее появилась и табличка Джонсона.

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