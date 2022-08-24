Зеленский и Джонсон снова вышли на прогулку по Крещатику 5 24.08.2022, 18:51

5,272

Видеофакт.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в сентябре должен покинуть свой пост, находясь 24 августа с визитом в Киеве, прогулялся с президентом Украины Владимиром Зеленским по Крещатику.

Видео прогулки опубликовал телеканал «Дом».

Джонсон также принял участие в открытии на Аллее смелости таблички в его честь, сообщило издание Obozrevatel.

Аллею смелости на площади Конституции возле Верховной Рады в центре Киева открыли накануне, 23 августа, Зеленский с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами «настоящих друзей Украины». Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал Дуда.

Теперь на аллее появилась и табличка Джонсона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».