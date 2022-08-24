Карточки некоторых банков могут работать с перебоями 24.08.2022, 19:00

В ночь с пятницы на субботу.

Карточки некоторых банков могут работать с перерывами в ночь с пятницы на субботу, 24 августа, — с полуночи до 6.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Об этом сообщают несколько банков, которые обслуживаются в этом центре.

«В связи с проведением „Банковским процессинговым центром“ плановых технологических работ в период времени с 00:00 до 06:00 27 августа возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек банка, а также в каналах дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, М-банкинг, SMS-банкинг), сети организаций торговли и сервиса, пунктов выдачи наличных и устройств самообслуживания, обслуживаемых банком», — сообщает «Беларусбанк». О предстоящих технологических работах также сообщили «БСБ Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк».

В «Беларусбанке» уточняют, что сбои могут быть в том числе в работе мобильных платежных сервисов — Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Кошелек Pay, Xiaomi Pay.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк (Беларусь)», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк», «РРБ-Банк».

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