Из российского МИДа массово увольняются сотрудники 4 24.08.2022, 19:09

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Из-за вторжения в Украину.

Из-за вторжения в Украину десятки дипломатов уволились из российского министерства иностранных дел. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал Борис Бондарев, бывший советник постоянного представительства России при ООН в Женеве.

По словам дипломата, часть его коллег встретила начало войны «в стрессе, ошеломлении». Другая часть — те кто «видимо, очень сильно отождествляет себя с интересами государства», — одобрительно высказывались о вторжении.

«Сначала эти люди просто светились. Можно было подумать, что они только об этом и мечтали всю жизнь. Но когда появились сведения, что все идет не так легко, как казалось — начались вот эти разговоры, что надо бы по американцам проехаться какой-нибудь боеголовкой, одной-двумя, чтобы не война, а чтобы поняли, что мы серьезно настроены», — рассказал Бондарев.

Нынешняя внешняя политика России, по словам Бондарева, переживает моральное банкротство: МИД «ассоциируется с Лавровым, который несет какую-то ахинею, с Марией Захаровой, про которую даже в МИДе вменяемые дипломаты не понимают, что она там делает». Говоря о министре, дипломат отметил, что все приветствовали его назначение в 2004 году и положительно отмечали его работу на этом посту в первые годы. Однако со временем ведомство превратилось в часть пропагандистского аппарата, констатировал дипломат.

«Он мог уйти, сказать, что не согласен с такой политикой, но тут, видимо, стремление оставаться в теплом министерском кресле и пользоваться всеми преимуществами перевесили», — высказался Бондарев о Лаврове.

Борис Бондарев подал в отставку 23 мая после 20 лет службы. По словам дипломата, МИД перестал заниматься своими непосредственными задачами и начал «обслуживать узкий круг лиц». Система, считает он, обманывает сама себя, оперируя пропагандистскими клише «в духе советских газет 30-х годов».

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