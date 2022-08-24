Ученые нашли амфибию, легкие которой таинственным образом исчезают 24.08.2022, 19:13

Как это происходит.

Люди и большинство животных не могут выжить без легких. Но некоторые существа могут обходиться и без них. Ученые выяснили, что у некоторых амфибий, известных как плетодонтидные саламандры, легкие начинают развиваться, но на определенном этапе развития исчезают, сообщает Science alert.

Исследователи отмечают, что эти существа на протяжении 25 миллионов лет успешно обходились без легких за счет дыхания через слизистую кожи и ткани рта. Для того, чтобы делать это, они должны быть покрыты слизью.

Плетодонтидные саламандры – самая большая группа саламандр, которая насчитывает 478 видов, обитающих в основном в Южной и Северной Америке, а также в Европе и Южной Корее. Об их способности терять легкие известно мало, поэтому ученые из Гарвардского университета решили внимательно пронаблюдать за этими существами.

Исследователи выяснили, что у эмбрионов нескольких видов саламандр действительно формируются легкие. Они успешно развиваются в течение примерно трех недель, а затем что-то прерывает это развитие. К появлению детеныша на свет легкие запрограммированы на апоптоз – самопроизвольную гибель клеток.

Ученые считают, что формирование легких прекращается из-за того, что клетки не получают регуляторных сигналов, необходимых для их размножения, которые у других позвоночных исходят из тканей, окружающих развивающиеся легкие, называемых мезенхимой.

Хотя во взрослом возрасте у этих животных нет следов легких, у них все же присутствуют гены, которые необходимы для их роста. Вместе с тем, отсутствуют некоторые механизмы, которые нужны для завершения этого процесса.

Вероятно, легкие начинают развиваться, поскольку этот процесс необходим для формирования других органов, например сердца.

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