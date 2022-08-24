Великобритания впервые не импортировала энергоносители из РФ 1 24.08.2022, 19:19

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В прошлом году РФ была для Великобритании крупнейшим поставщиком нефтепродуктов.

Великобритания в июне впервые за минимум четверть века не импортировала из России никаких энергоносителей. С тех пор как около полугода тому назад против России были введены санкции из-за вооруженного вторжения в Украину, импорт из РФ постоянно снижался, сообщило статистическое ведомство ONS в Лондоне в среду, 24 августа, передает DW.

В июне впервые за время подсчетов, начатых 25 лет тому назад, Великобритания не импортировала из России никаких продуктов из очищенной нефти, таких как бензин, дизельное топливо, газ, уголь, кокс. Между тем только в прошлом году Россия была для Британии крупнейшим поставщиком таких продуктов.

Прекращение импорта

В Соединенное Королевство практически прекратился импорт и других российских товаров. Санкции против РФ привели к тому, что объем российского импорта в Британию сократился на 97 процентов и теперь составляет лишь 33 млн фунтов стерлингов, отметили в ONS.

Правительство в Лондоне в рамках санкций полностью запретило ввоз некоторых российских продуктов, а на другие ввело крупные пошлины. К концу года планируется полностью прекратить импорт российской нефти и нефтепродуктов. Многие предприятия добровольно прекратили бизнес с Россией.

Вместо России британские компании предпочитают делать закупки в других странах. По данным ONS, увеличился импорт нефтепродуктов из Саудовской Аравии, Нидерландов, Бельгии и Кувейта. Наращивается и собственное производство газа: за первое полугодие добыча газа в королевстве увеличилась в годовом исчислении на 26 процентов.

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