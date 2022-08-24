Азаренко снялась с турнира в поддержку Украины 7 24.08.2022, 19:24

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Виктория Азаренко

Она хотела выступать, но ряд спортсменок высказались против.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белоруска Виктория Азаренко не будет выступать в благотворительном турнире «Tennis for peace», вся прибыль с которого пойдет на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на организаторов — Ассоциацию тенниса США.

Мероприятие пройдет на кортах «US Open» вечером 24 августа в День независимости Украины. И изначально Виктория должна была выступать, но за несколько часов до старта турнира Ассоциация тенниса США выступила с заявлением, что белорусская теннисистка не выйдет на корт.

Решение было принято после «тщательного рассмотрения ситуации и разговоров со всеми заинтересованными сторонами». В заявлении организаторов отмечалось, что Виктория готова была выступать, но украинские спортсменки выступили против.

В частности украинская теннисистка Марта Костюк ранее заявила, что не понимает, зачем на турнир позвали Викторию Азаренко.

— От нее не было какой-либо открытой помощи в нашу сторону. (…) Я не понимаю, почему она это делает. Ведь она знает, что мы хотим, чтобы их не было ни на одном турнире, как в Англии. Вопреки этому она на это идет. С нами она даже не общается, а здесь просто берет и делает. Я не могу понять почему? — цитирует Костюк «Большой теннис Украины».

Напомним, ранее организаторы Уимблдона решили не допускать к участию в турнире российских и белорусских спортсменов. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) этот шаг не поддержали.

Из-за этого решения Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Уимблдон рейтинговых очков, а WTA их оштрафовала на миллион долларов.

Как говорилось в заявлении ATP, возможность игроков любой национальности участвовать в турнирах под эгидой ассоциации — основополагающее правило, которое было нарушено руководством Уимблдона, запретившим российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом.

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