Смертельный номер для Лукашенко 2 24.08.2022, 19:36

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Чем чревато вторжение режима в Украину.

Если Украина нанесет удары по российским базам в Беларуси, это будет сигналом белорусскому обществу к отстранению Лукашенко от власти.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

По его словам, в Беларуси никто не хочет воевать: 8 из 10-ти белорусов не хотят воевать с Украиной, а 10 из 10-ти – вообще не хотят воевать.

«Если Лукашенко бросит белорусскую армию против Украины, тем самым он подпишет себе смертный приговор. Ведь эта армия либо побросает оружие и разбежится, либо перейдет на нашу сторону», — говорит Касьянов.

По словам эксперта, если это произойдет, то для усмирения Беларуси Путину придется снимать войска с фронта и перекидывать в Беларусь, чтобы навести там порядок. Потому что других резервов у него нет.

«Для усмирения Беларуси ему нужно будет снять с фронта группировку где-то в 50 тысяч человек. А сейчас на фронте где-то 150 тысяч… Представьте, что будет, если треть российской армии уйдет в Беларусь и станет сражаться не только с украинской армией, но и с белорусским народом, который уже сыт по горло и Лукашенко, и кремлевским режимом», — сказал Касьянов.

И добавил, что для Путина такая ситуация станет смертельным номером.

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