закрыть
24 августа 2022, среда, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Смертельный номер для Лукашенко

2
  • 24.08.2022, 19:36
  • 3,720
Смертельный номер для Лукашенко

Чем чревато вторжение режима в Украину.

Если Украина нанесет удары по российским базам в Беларуси, это будет сигналом белорусскому обществу к отстранению Лукашенко от власти.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

По его словам, в Беларуси никто не хочет воевать: 8 из 10-ти белорусов не хотят воевать с Украиной, а 10 из 10-ти – вообще не хотят воевать.

«Если Лукашенко бросит белорусскую армию против Украины, тем самым он подпишет себе смертный приговор. Ведь эта армия либо побросает оружие и разбежится, либо перейдет на нашу сторону», — говорит Касьянов.

По словам эксперта, если это произойдет, то для усмирения Беларуси Путину придется снимать войска с фронта и перекидывать в Беларусь, чтобы навести там порядок. Потому что других резервов у него нет.

«Для усмирения Беларуси ему нужно будет снять с фронта группировку где-то в 50 тысяч человек. А сейчас на фронте где-то 150 тысяч… Представьте, что будет, если треть российской армии уйдет в Беларусь и станет сражаться не только с украинской армией, но и с белорусским народом, который уже сыт по горло и Лукашенко, и кремлевским режимом», — сказал Касьянов.

И добавил, что для Путина такая ситуация станет смертельным номером.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко