Израиль резко увеличил добычу газа и готовится к поставкам в Европу 1 24.08.2022, 19:40

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Страна увеличила добычу на 22%.

Израиль увеличил добычу природного газа на 22% в первой половине года. Власти страны хотят продавать его в Европу, где продолжается энергетический кризис, говорится в отчете израильского Министерства энергетики, пишет Bloomberg.

По данным ведомства, добыча выросла до 10,85 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть объема пришлась на месторождения «Тамар» и «Левиафан» в восточном Средиземноморье.

При этом экспорт в соседние с Израилем страны увеличился на 35% — до 4,59 млрд кубометров. А роялти, выплаченный добывающими компаниями в пользу государства, вырос на 50% и достиг 829 миллионов шекелей ($253 млн). Почти все эти деньги были получены за газ.

Израиль наращивает добычу, поскольку европейские страны ищут голубое топливо по всему миру, а цены на энергоносители на континенте достигли рекордного уровня. Ранее Европейский союз решил отказаться от поставок из России в рамках санкций, введенных за вторжение в Украину. Однако пока сделать это невозможно.

В июне Израиль подписал меморандум с Египтом и ЕС об увеличении добычи и экспорта газа в регионе. Топливо будет поставляться в Египет, который уже получает основную часть израильского газового экспорта, а затем перенаправляться в Европу.

Министр энергетики Карин Эльхаррар заявила, что увеличение добычи в первой половине года поможет Израилю продавать свой газ в ЕС в рамках трехстороннего соглашения, добавив, что добыча продолжит расти после начала эксплуатации буровой установки Кариш. Компания Energean Plc, которой принадлежат права на месторождение «Кариш», планирует заняться разработкой до конца сентября.

Ранее «Газпром» решил вновь приостановить прокачку газа через «Северный поток» на три дня с 31 августа. Компания объяснила это проведением технического обслуживания.

Трубопровод уже несколько недель работает с пропускной способностью всего 20%, и европейские политики считают, что ограничения носят политический характер.

Днем 22 августа стоимость газа достигла $3024 за тысячу кубометров. Таким образом, биржевые цены на голубое топливо в Европе впервые с марта превысили $3000.

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