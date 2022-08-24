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На свободу вышел политзаключенный Виктор Иванцов

  • 24.08.2022, 19:58
На свободу вышел политзаключенный Виктор Иванцов
Виктор Иванцов

Он был осужден по «железнодорожному делу».

Виктор Иванцов — житель Барановичей, обвиненный по ст. 309 Уголовного кодекса (умышленное приведение в негодность путей сообщения). Он был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет «Вясна».

Фигуранты дела (Сергей Богдан, Владимир Ланкевич и Виктор Иванцов), по версии следствия осуществили по две попытки заблокировать движение железнодорожного транспорта. Некоторые закончились неудачей, а в двух случаях блокировка сработала: в результате было нарушено движение поездов.

Иванцов был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Известно, что администрация колонии № 1 регулярно помещала политзаключенного в ПКТ.

Виктор полностью отбыл срок и 24 августа вышел на свободу. Остальные двое политзаключенных, осужденные по этому делу, еще остаются за решеткой.

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