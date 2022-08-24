Джонсон: Украинцы смогли дать Путину апперкот 24.08.2022, 20:03

Борис Джонсон

Премьер Британии верит в победу Украины в войне с Россией.

Украинцы смогли дать апперкот российскому диктатору Владимиру Путину, в частности, отбросив армию РФ от Киева. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает liga.net.

«Как украинские боксеры, которые приносят Украине спортивную славу, вы смогли дать Путину апперкот, отбросив его от Киева, отогнав его от Харькова», – сказал Джонсон.

Украинцы показали всему миру, насколько Путин «ужасно ошибся» и недооценил ту цену, которую украинцы готовы платить для защиты своей родной страны, добавил британский премьер.

Джонсон также заявил, что верит в победу Украины в войне с Россией.

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