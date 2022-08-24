Джонсон: Украинцы смогли дать Путину апперкот
- 24.08.2022, 20:03
Премьер Британии верит в победу Украины в войне с Россией.
Украинцы смогли дать апперкот российскому диктатору Владимиру Путину, в частности, отбросив армию РФ от Киева. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает liga.net.
«Как украинские боксеры, которые приносят Украине спортивную славу, вы смогли дать Путину апперкот, отбросив его от Киева, отогнав его от Харькова», – сказал Джонсон.
Украинцы показали всему миру, насколько Путин «ужасно ошибся» и недооценил ту цену, которую украинцы готовы платить для защиты своей родной страны, добавил британский премьер.
Джонсон также заявил, что верит в победу Украины в войне с Россией.