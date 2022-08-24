закрыть
24 августа 2022, среда, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Джонсон: Украинцы смогли дать Путину апперкот

  • 24.08.2022, 20:03
Джонсон: Украинцы смогли дать Путину апперкот
Борис Джонсон

Премьер Британии верит в победу Украины в войне с Россией.

Украинцы смогли дать апперкот российскому диктатору Владимиру Путину, в частности, отбросив армию РФ от Киева. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает liga.net.

«Как украинские боксеры, которые приносят Украине спортивную славу, вы смогли дать Путину апперкот, отбросив его от Киева, отогнав его от Харькова», – сказал Джонсон.

Украинцы показали всему миру, насколько Путин «ужасно ошибся» и недооценил ту цену, которую украинцы готовы платить для защиты своей родной страны, добавил британский премьер.

Джонсон также заявил, что верит в победу Украины в войне с Россией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко