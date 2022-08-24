17-летний пилот из Европы стал самым молодым человеком, который сам облетел Землю

17-летний пилот из Европы стал самым молодым человеком, который сам облетел Землю2
- 24.08.2022, 20:10
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Лицензию пилота парень получил в 15-летнем возрасте.
17-летний Мак Резерфорд – пилот британско-бельгийского происхождения – установил мировой рекорд, став самым молодым в мире человеком, совершившим кругосветный облет своими силами.
Об этом сообщает Sky News.
Резерфорд отправился в путешествие 23 марта из Софии и улетел в направлении Италии и Греции, после чего преодолел Азию, Африку, Соединенные Штаты и два океана и через пять месяцев вернулся в столицу Болгарии.
Таким образом, 17-летний парень побил предыдущий рекорд, установленный в 2021 году Тревисом Ладлоу – тот обогнул Землю в 18-летнем возрасте.
Перед началом своего путешествия Мак Резерфорд заявил, что облететь земной шар был его мечтой: «Когда я поднимаюсь в воздух и вижу, что все такое маленькое, можно буквально отправиться куда хочется. Это просто невероятно, обожаю это».
Лицензию пилота парень получил в 15-летнем возрасте, став самым молодым ее владельцем в мире.
По словам Мака, на совершение кругосветного путешествия его вдохновила 19-летняя старшая сестра Зара, которая ранее в этом году тоже самостоятельно облетела вокруг Земли и стала самой молодой женщиной, которой это удалось.