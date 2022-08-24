В Германии горела фура с белорусом-дальнобойщиком за рулем 7 24.08.2022, 20:14

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Водитель умудрился ее припарковать, чтобы она никому не мешала.

На автобане в немецкой земле Гессен из-за технической неисправности воспламенился и сгорел грузовик, которым управлял 26-летний белорус. Сам он не пострадал и даже успел поставить фуру возле парковки, так что она не помешала движению и не спровоцировала аварии, сообщает местная полиция.

Пожар произошел во вторник 23 августа около 22.45. Белорус вел грузовик по автобану неподалеку от города Фульда в Гессена. В какой-то момент он почувствовал запах гари и заметил небольшое задымление в кабине тягача.

Пламя мгновенно охватило тягач и перекинулось на полуприцеп, груженый старыми электроприборами и старыми шинами. Кроме того, от огня пострадал и придорожный откос. Однако водитель успел свернуть к парковке, остановиться и выскочить из кабины, прихватив необходимые личные вещи.

Более того, он поставил фуру так удачно, что даже не перегородил дорогу и движение не пришлось останавливать.

Сам водитель сгоревшей фуры остался невредим, а вот причиненный материальный ущерб оценивается примерно в 300 тысяч евро.

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