Раскрыт состав рекордного пакета помощи от США

Раскрыт состав рекордного пакета помощи от США7
- 24.08.2022, 20:25
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NASAMS, беспилотники и ракеты.
Украина получит от США ряд вооружений в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В частности, украинским военным передадут системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:
шесть систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;
до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;
до 65 000 выстрелов 122-мм минометных боеприпасов;
до 24 противоартиллерийских радаров;
разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;
системы БПЛА VAMPIRE;
ракетные системы с лазерным наведением;
финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.
«Этот пакет военной помощи, о котором было объявлено в День Независимости Украины, подчеркивает приверженность США долгосрочной поддержке Украины, представляя собой многолетние инвестиции в укрепление прочности Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии», — подчеркивают в Пентагоне.
В ведомстве также отметили, что с января 2021 года США выделили для Украины более 13,5 млрд долларов в рамках помощи в оборонной сфере.