Раскрыт состав рекордного пакета помощи от США 7 24.08.2022, 20:25

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NASAMS, беспилотники и ракеты.

Украина получит от США ряд вооружений в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В частности, украинским военным передадут системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

шесть систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;

до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;

до 65 000 выстрелов 122-мм минометных боеприпасов;

до 24 противоартиллерийских радаров;

разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;

системы БПЛА VAMPIRE;

ракетные системы с лазерным наведением;

финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.

«Этот пакет военной помощи, о котором было объявлено в День Независимости Украины, подчеркивает приверженность США долгосрочной поддержке Украины, представляя собой многолетние инвестиции в укрепление прочности Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии», — подчеркивают в Пентагоне.

В ведомстве также отметили, что с января 2021 года США выделили для Украины более 13,5 млрд долларов в рамках помощи в оборонной сфере.

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