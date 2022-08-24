40-метровая яхта российского олигарха затонула у берегов Италии 19 24.08.2022, 20:32

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Яхта была куплена в 2022 году.

Яхта My Saga, которую итальянские СМИ приписывают Геннадию Айвазяну, совладельцу холдинга «Кузбассразрезуголь» и председателю совета директоров компании «Крутрейд», затонула на севере Италии. Судно шло из Галлиполи на западе Турции в Милаццо на северном побережье Сицилии.

Экипаж сообщил о попадании воды через корму рано утром 20 августа, после чего к My Saga была направлена береговая охрана. Cпасательное судно попыталось отбуксировать яхту на берег. Однако во время транспортировки она утонула, передает Fox News.

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В заявлении итальянской береговой охраны отмечается, что транспортировка судна осложнена плохими погодными условиями. Во время спасательной операции судно было частично затоплено и накренилось на правый борт. Все члены экипажа спасены, о пострадавших не сообщается.

My Saga длиной 39,4 метра была самой большой яхтой, построенной Monaco Yachting and Technologies в 2007 году. По данным SuperYacht Times, яхта была куплена в 2022 году. Итальянские СМИ полагают, что судно обошлось Айвазяну как минимум в $50 млн.

Геннадий Айвазян избегает публичности. Его имя фигурировало в скандале с отмыванием денег через эстонский филиал Swedbank. Через него проходили подозрительные операции общей суммой $6 млрд в интересах юридических лиц, контролируемых россиянами и выходцами из постсоветских стран.

Шведская SVT и эстонская газета Postimees выяснили, что Айвазян был одним из владельцев компании Carbo One, которая использовала счета в Swedbank для вывода $1,58 млрд из России.

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