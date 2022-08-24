Сколько стоят квартиры в «Воротах города» в Минске 1 24.08.2022, 21:10

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Стало дешевле.

Раньше за квартиры в этих домах просили намного больше. Оно и понятно: каждая «ячейка» — потенциальная территория бизнеса. Имея «квадраты» прямо возле железнодорожного вокзала, волей-неволей задумаешься о том, чтобы начать сдавать их на сутки, а то и часы. Но времена изменились. Поток туристов поредел, а вместе с ним умерились и предпринимательские амбиции. Когда еще тот спрос восстановится… Поэтому теперь квартиры в башнях рассматривают скорее для личного проживания, а не под сдачу, пишет «Онлайнер».

Например, в 2017 году просторную 85-метровую трешку в «Воротах города» продавали за $180 000 по курсу. Самый сок был в том, что квартира имела выход на общую террасу со скульптурами партизанки и инженера. Настоящий шик.

В том же году отремонтированную в современном стиле 59-метровую двушку пытались продать за $139 000 в эквиваленте. А четырехкомнатную 100-метровую квартиру с простым ремонтом предлагали за $160 000 по курсу. В общем, порядок цен вы поняли.

Что же сейчас происходит в башнях? VIP-предложения, безусловно, сохранились. Метры в архитектурной жемчужине все еще хотят продать и за $150 000, и за $200 000 по курсу (особенно если ремонт неплохой). Но наряду с этим появились и более доступные предложения, о которых раньше можно было только мечтать.

Так, на пятом этаже высотки по адресу Кирова, 2 продается 64-метровая двухкомнатная квартира. Планировка, как водится, неплохая: комнаты изолированы, с хорошим метражом (22 и 15 «квадратов»), раздельный санузел и 7-метровая кухня. Причем из кухни и маленькой комнаты вид открывается прямо на вокзал — просто мечта для любителей поездов и всей железнодорожной движухи.

Потолки в квартире высотой 3,2 метра. Что и говорить: в 1951 году, да еще в таком примечательном доме, не мелочились. «Жить в центре престижно и удобно. Подъезд в отличном состоянии, соседи хорошие, на площадке две квартиры. Не упустите квартиру своей мечты! Звоните! Все покажем и расскажем!» — подбадривает агентство.

За двушку со стареньким ремонтом просят 202 100 рублей, или $79 000 по курсу. В пересчете на квадратный метр получается примерно $1230 в эквиваленте.

В этом же доме есть еще один вариант двушки, правда, уже без вида на вокзал. Пятый этаж, 54 «квадрата», все окна выходят на одну сторону. Комнаты поменьше, чем в предыдущем случае, — площадью примерно по 12 «квадратов». Зато кухня 10 метров. Помимо раздельного санузла, есть небольшая кладовая.

Ремонт не первой свежести, новому собственнику явно захочется его обновить. За эту квартиру планируют выручить 217 500 рублей, или $85 000 по курсу. Итого один метр оценили в $1570. Дороже, чем в квартире с видом на вокзал, но все равно не столько, сколько просили раньше.

Еще один относительно доступный вариант: две комнаты и 84 «квадрата». Проектировщики тут отвели душу: спальни по 26 и 19 метров, а кухня — почти 17. Это уже, получается, полноценная столовая, в которую не стыдно гостей звать.

Современным ремонт не назовешь, но все чисто, аккуратно, жить можно. А можно закатить ремонт — пространство позволяет воплотить любые мечты. Находится квартира на третьем этаже и обходится, как и две предыдущие, без балкона или лоджии. Но такова уж архитектура «Ворот города»: не всем досталось.

«Двухкомнатная сталинка в башне с часами. Дом 1951 года постройки с железобетонными перекрытиями. Высота потолков — 3,4 м. При капитальном ремонте были заменены трубы, установлены деревянные стеклопакеты, счетчики учета воды. Полы — доска. В санузлах произведен качественный ремонт с использованием современной плитки и установлена мебель для ванной. Встроенная кухня с бытовой техникой. В квартире двойная входная дверь — металлическая и массив, межкомнатные двери — массив. Подвал», — дополняет агентство.

За этот вариант планируют получить на руки 295 000 рублей (они же $115 000 в эквиваленте). А что один метр? При таком раскладе выходит, что «квадрат» стоит $1370 по курсу. Явно недотягивает до хотелок прошлого.

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