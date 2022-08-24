Россия ударила по железнодорожной станции в Днепропетровской области 4 24.08.2022, 21:13

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Много погибших и раненых.

Российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 15 человек, еще около 50 получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Четыре пассажирских вагона сейчас горят... И по состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 человек ранены. Спасатели работают, но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться», — заявил глава государства.

По словам Зеленского, эту информацию он получил непосредственно перед обращением в Совбез ООН.

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