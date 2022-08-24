Засуха в Европе установила рекорд со времен Магеллана
- 24.08.2022, 21:31
Сейчас 64% территории стран ЕС уровень влажности ниже необходимого.
Засуха и аномальная жара, охватившие этим летом европейский континент, привели к обмелению рек, сократив грузоперевозки; усиливают энергетический кризис, подрывая работу ГЭС; грозят уменьшить урожай на 12-16%.
Нынешняя засуха, по данным к 10 августа, может оказаться самой тяжелой в Европе по крайней мере за 500 лет, сообщила Еврокомиссия со ссылкой на доклад своего Объединенного исследовательского центра (JRC).
Сейчас в общей сложности на 64% территории стран Евросоюза уровень влажности ниже необходимого:
на 47% объявлено предупреждение (осадков выпадает меньше обычного, почва недостаточно влажная);
на 17% объявлена тревога (отрицательные последствия засухи также сказываются на растительности и урожае).
Примерно половину тысячелетия назад сильной засухи в Европе могли избежать моряки пяти кораблей, которые в 1519 г. отправились из Испании под руководством Фернана Магеллана. Они первыми из европейцев перешли из Атлантического в Тихий океан по проливу между Южной Америкой и архипелагом Огненная земля. Пролив впоследствии будет назван именем Магеллана, а поход его флотилии станет первым кругосветным путешествием. Из него в 1522 г. вернулся лишь один корабль, а сам Магеллан погиб в 1521 г.
В это же время случилось и одно из важнейших событий в истории Европы (с засухой, впрочем, не связанное). В 1517 г. священник из Виттенберга Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов, в которых критиковал практику выдачи индульгенций и настаивал на приоритете Священного Писания над решениями церкви (в том числе по выдаче тех же индульгенций). С этого документа началась история Реформации и протестантизма. В 1520 г. Папа Римский отлучил Лютера от церкви, начался религиозный раскол Европы.
Сочетание сильной засухи и аномальной жары привело к беспрецедентным последствиям для водоемов по всей Европе, где сильно снизился уровень воды, заявила еврокомиссар по инновациями и исследованиям Мария Габриэль: «Масштабы лесных пожаров сейчас гораздо выше среднего, серьезные последствия [засуха оказывает] и на растениеводство. Изменение климата, без сомнений, с каждым годом становится все более заметным».
По данным Европейского агентства по защите окружающей среды, среднегодовая температура над сушей в Европе в последнее десятилетие уже превышает доиндустриальный уровень на 2°. Между тем, Парижское соглашение по климату призывает ограничить рост мировой температуры 2° к концу этого столетия. В 2021 г. мировая температура была на 1,1° выше доиндустриального уровня, по оценке Всемирной метеорологической организации.
Согласно прогнозам, из-за засухи урожай кукурузы, соевых бобов и подсолнечника в ЕС будет на 16%, 15% и 12% ниже среднего показателя за последние пять лет, говорится в докладе JRC.
В последние недели засуха усиливается и на юге Европы (в том числе в Италии, Испании), и на западе (во Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и др.), и на востоке (в Венгрии, Украине, Молдове). Наиболее пострадавшие регионы с точки зрения ухудшения условий для роста растений:
центральные и южные районы Великобритании,
восточная Ирландия,
Германия,
северная и центральная Италия,
Венгрия, Румыния,
Молдова,
Украина,
северо-западная Россия.
Между тем, сельскохозяйственное производство в Украине в этом году и так пострадало от вторжения России. Согласно июньской оценке Украинского клуба аграрного бизнеса, весной яровыми культурами было засеяно лишь около 75% площадей. Одна из сложностей – до 10-15% полей загрязнены остатками снарядов и мин.