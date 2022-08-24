Засуха в Европе установила рекорд со времен Магеллана 24.08.2022, 21:31

Сейчас 64% территории стран ЕС уровень влажности ниже необходимого.

Засуха и аномальная жара, охватившие этим летом европейский континент, привели к обмелению рек, сократив грузоперевозки; усиливают энергетический кризис, подрывая работу ГЭС; грозят уменьшить урожай на 12-16%.

Нынешняя засуха, по данным к 10 августа, может оказаться самой тяжелой в Европе по крайней мере за 500 лет, сообщила Еврокомиссия со ссылкой на доклад своего Объединенного исследовательского центра (JRC).

Сейчас в общей сложности на 64% территории стран Евросоюза уровень влажности ниже необходимого:

на 47% объявлено предупреждение (осадков выпадает меньше обычного, почва недостаточно влажная);

на 17% объявлена тревога (отрицательные последствия засухи также сказываются на растительности и урожае).

Примерно половину тысячелетия назад сильной засухи в Европе могли избежать моряки пяти кораблей, которые в 1519 г. отправились из Испании под руководством Фернана Магеллана. Они первыми из европейцев перешли из Атлантического в Тихий океан по проливу между Южной Америкой и архипелагом Огненная земля. Пролив впоследствии будет назван именем Магеллана, а поход его флотилии станет первым кругосветным путешествием. Из него в 1522 г. вернулся лишь один корабль, а сам Магеллан погиб в 1521 г.

В это же время случилось и одно из важнейших событий в истории Европы (с засухой, впрочем, не связанное). В 1517 г. священник из Виттенберга Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов, в которых критиковал практику выдачи индульгенций и настаивал на приоритете Священного Писания над решениями церкви (в том числе по выдаче тех же индульгенций). С этого документа началась история Реформации и протестантизма. В 1520 г. Папа Римский отлучил Лютера от церкви, начался религиозный раскол Европы.

Сочетание сильной засухи и аномальной жары привело к беспрецедентным последствиям для водоемов по всей Европе, где сильно снизился уровень воды, заявила еврокомиссар по инновациями и исследованиям Мария Габриэль: «Масштабы лесных пожаров сейчас гораздо выше среднего, серьезные последствия [засуха оказывает] и на растениеводство. Изменение климата, без сомнений, с каждым годом становится все более заметным».

По данным Европейского агентства по защите окружающей среды, среднегодовая температура над сушей в Европе в последнее десятилетие уже превышает доиндустриальный уровень на 2°. Между тем, Парижское соглашение по климату призывает ограничить рост мировой температуры 2° к концу этого столетия. В 2021 г. мировая температура была на 1,1° выше доиндустриального уровня, по оценке Всемирной метеорологической организации.

Согласно прогнозам, из-за засухи урожай кукурузы, соевых бобов и подсолнечника в ЕС будет на 16%, 15% и 12% ниже среднего показателя за последние пять лет, говорится в докладе JRC.

В последние недели засуха усиливается и на юге Европы (в том числе в Италии, Испании), и на западе (во Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и др.), и на востоке (в Венгрии, Украине, Молдове). Наиболее пострадавшие регионы с точки зрения ухудшения условий для роста растений:

центральные и южные районы Великобритании,

восточная Ирландия,

Германия,

северная и центральная Италия,

Венгрия, Румыния,

Молдова,

Украина,

северо-западная Россия.

Между тем, сельскохозяйственное производство в Украине в этом году и так пострадало от вторжения России. Согласно июньской оценке Украинского клуба аграрного бизнеса, весной яровыми культурами было засеяно лишь около 75% площадей. Одна из сложностей – до 10-15% полей загрязнены остатками снарядов и мин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».