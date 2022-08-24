Посольство США: Белорусский народ против российского вторжения 2 24.08.2022, 21:54

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Посольство США в Минске опубликовало заявление ко Дню независимости Украины.

Заявление по случаю Дня независимости Украины опубликовало 24 августа на своем сайте посольство США в Беларуси.

В диппредставительстве напомнили, что 24 августа исполняется ровно шесть месяцев с начала российской агрессии против Украины.

«Независимое будущее как Украины, так и Беларуси находится под угрозой из-за экспансионистской и империалистической политики России», — сообщается в заявлении.

В посольстве отметили, что народ Беларуси, как и народ Украины, стремится к будущему, основанному на сохранении суверенитета своей страны, демократических принципах и верховенстве закона.

«Но сосредоточенность режима Лукашенко исключительно на сохранении власти подорвала суверенитет Беларуси и поставила белорусскую территорию, воздушное пространство и инфраструктуру на службу военным нуждам России. Соучастие режима Лукашенко в войне России против Украины и его поддержка противоречат воле белорусского народа», — отметили в американском диппредставительстве.

В заявлении также сообщается, что санкции продолжают сокращать военные возможности Путина. Тем временем украинские военные успешно защищают свою страну, а украинский народ — един, как никогда.

По мнению представителей посольства, Украина продемонстрировала, что нападения на независимые государства не останутся без ответа, как для России, так и для режима Лукашенко.

«После фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года белорусский народ продемонстрировал исключительную стойкость в поддержке демократического движения ценой больших личных жертв. С 24 февраля 2022 года белорусские демократические силы ясно дали понять, что белорусский народ против вторжения России в Украину, против поддержки режима Лукашенко в этой войне, против попыток оскорбить суверенитет и независимость обеих стран. Белорусские добровольцы плечом к плечу сражаются с украинскими войсками, защищая территорию Украины. Белорусские организации гражданского общества собирают гуманитарную помощь и доставляют ее в поддержку украинского народа, а белорусы принимают меры по недопущению переброски российских боеприпасов и военной техники через территорию Беларуси в Украину», — сообщается в заявлении.

В посольстве также отметили, что США будут продолжать добиваться привлечения режима Лукашенко к ответственности за нарушение прав человека, включая заключение в тюрьму более 1300 политзаключенных.

«Мы также будем твердо стоять на том, чтобы привлечь режим к ответственности за поддержку российского вторжения в Украину», — говорится в заявлении.

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