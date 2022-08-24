Сильные пожары подбираются к Москве

Сильные пожары подбираются к Москве5
- 24.08.2022, 22:04
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В районе Балашихи горят леса.
В районе Балашихи заметили минимум три очага пожаров. По небу растянулся длинный столб дыма, который берет начало над лесом.
В комитете лесного хозяйства Московской области сообщают, что силы и средства лесопожарных формирований находятся на месте и занимаются тушением. Об этом 24 августа пишет портал msk1.ru.
«По меньшей мере три очага пожаров одновременно возникли сегодня в Балашихе. Их точное местоположение уточняется. Пожарные расчёты работают», — поделился пользователь соцсети в группе «Балашиха Рулит!»
Утром в среду Гидрометцентр предупредил о чрезвычайной пожароопасности в столице и области.
Пожары уже почти неделю косвенно преследуют Москву. Из-за лесных пожаров в Рязанской области столицу накрыл смог, запах гари сохраняется до сих пор.