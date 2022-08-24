закрыть
24 августа 2022, среда, 23:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Беларусбанк» отложил ведение расчетов с Mastercard в евро

3
  • 24.08.2022, 22:13
  • 1,324
«Беларусбанк» отложил ведение расчетов с Mastercard в евро

Ранее банк отказался использовать доллары в качестве валюты расчетов.

«Беларусбанк» перенес дату изменения валюты расчетов банка с международной платежной системой Mastercard с долларов США на евро. Изменения должны вступить в силу 12 сентября, сообщает пресс-служба банка.

Ранее банк оповещал клиентов, что планирует вместо долларов США использовать евро в качестве валюты расчетов с Mastercard с 25 августа.

В начале июля «Беларусбанк» информировал, что международная платежная система Visa также перевела расчеты в евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко