«Беларусбанк» отложил ведение расчетов с Mastercard в евро 3 24.08.2022, 22:13

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Ранее банк отказался использовать доллары в качестве валюты расчетов.

«Беларусбанк» перенес дату изменения валюты расчетов банка с международной платежной системой Mastercard с долларов США на евро. Изменения должны вступить в силу 12 сентября, сообщает пресс-служба банка.

Ранее банк оповещал клиентов, что планирует вместо долларов США использовать евро в качестве валюты расчетов с Mastercard с 25 августа.

В начале июля «Беларусбанк» информировал, что международная платежная система Visa также перевела расчеты в евро.

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