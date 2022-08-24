«Беларусбанк» отложил ведение расчетов с Mastercard в евро

«Беларусбанк» отложил ведение расчетов с Mastercard в евро3
- 24.08.2022, 22:13
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Ранее банк отказался использовать доллары в качестве валюты расчетов.
«Беларусбанк» перенес дату изменения валюты расчетов банка с международной платежной системой Mastercard с долларов США на евро. Изменения должны вступить в силу 12 сентября, сообщает пресс-служба банка.
Ранее банк оповещал клиентов, что планирует вместо долларов США использовать евро в качестве валюты расчетов с Mastercard с 25 августа.
В начале июля «Беларусбанк» информировал, что международная платежная система Visa также перевела расчеты в евро.