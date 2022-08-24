Украинские военные сбили четыре вражеских беспилотника 24.08.2022, 22:16

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иллюстрационное фото

Пытались вести разведку.

Украинские защитники в течение дня сбили четыре российских беспилотника, вероятно Орлан-10, пытавшихся разведать дислокацию Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование «Центр» и ОК «Север».

Отмечается, что военные сбили по одному дрону в Сумской и Черкасской областях.

Еще два БПЛА защитники «приземлили» в Черниговской области.

Также сообщается, что оккупанты обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей восемь раз.

Черниговская область

Около 9:00 было четыре взрыва в Новгород-Северском районе. Обстрел велся из самоходных артиллерийских установок из российского населенного пункта Случевск.

С 10:15 зафиксировано еще семь взрывов из миномета 120 мм в районе Семеновской территориальной громады. Стреляли из российской Ломаковки.

В 11:40 было восемь приходов из миномета 120 мм в районе населенного пункта Горск Корюковского района.

В 16:00 было 12 взрывов в район населенного пункта Каменская Слобода Новгород-Северского района, вероятно из ствольной артиллерии. В результате атаки произошел пожар лесного массива.

Сумская область

Россияне начали обстреливать север Сумской области с 09:00. Сначала было три прилета из миномета по территории Зноб-Новгородской общины.

Около 10:00 произошло семь взрывов из российской Некислицы в районе Бачевска Шосткинского района. Огонь вели из ствольной артиллерии.

В 12:00 было пять взрывов снова в Зноб-Новгородской территориальной общине, вероятно из миномета 82 мм.

Около 15:00 начался обстрел Эсманского территориального общества: три прилета из ствольной артиллерии и один снаряд, который, вероятно, не сдетонировал. Обстрел велся со стороны российского Троебортного.

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