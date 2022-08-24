В солигорской шахте найдены останки ракоскорпиона 3 24.08.2022, 22:33

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Фотофакт.

В солигорской шахте найдены останки ракоскорпиона, сообщает пресс-служба «Беларуськалия». Находку, которую относят к палеозойской эре, обнаружил начальник ПГУ-8 рудника 3 рудоуправления Константин Башура в лаве №3-8.

На предприятии отмечают, что на территории Солигорска ракоскорпионов находили неоднократно. Впервые окаменелости представителя отряда вымерших членистоногих обнаружили в пластах калийных горизонтов 2 РУ в 1976 году.

Изучить находку приедут специалисты-палеонтологи, после чего ее обещают сделать доступным для обозрения экспонатом на третьем рудоуправлении.

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