В солигорской шахте найдены останки ракоскорпиона3
- 24.08.2022, 22:33
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Фотофакт.
В солигорской шахте найдены останки ракоскорпиона, сообщает пресс-служба «Беларуськалия». Находку, которую относят к палеозойской эре, обнаружил начальник ПГУ-8 рудника 3 рудоуправления Константин Башура в лаве №3-8.
На предприятии отмечают, что на территории Солигорска ракоскорпионов находили неоднократно. Впервые окаменелости представителя отряда вымерших членистоногих обнаружили в пластах калийных горизонтов 2 РУ в 1976 году.
Изучить находку приедут специалисты-палеонтологи, после чего ее обещают сделать доступным для обозрения экспонатом на третьем рудоуправлении.