ГУР: В войне против России начался переломный момент 24.08.2022, 22:56

Оккупанты слишком переоценили свою армию.

В войне в Украине уже начался переломный момент. Примерами этого являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в эфире телемарафона в среду, 24 августа.

По словам Буданова, оккупанты начали понимать, что их войска не такие уж и сильные, системы ПВО не такие надежные, а армия не способна защитить временно захваченную украинскую территорию.

«Они слишком переоценили свою армию. Это вовсе не вторая армия мира, никак не вторая, и даже не четвертая. И расплата придет, и понимание того, что приходит расплата. Вот она как раз и приходит к людям тогда, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война не где-то там, а это у них. Поэтому переломный момент уже начался», — сказал руководитель ГУР.

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