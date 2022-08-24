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Польша будет покрывать стоимость самого дорогого в мире препарата от СМА

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  • 24.08.2022, 23:17
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Польша будет покрывать стоимость самого дорогого в мире препарата от СМА

Препарат стоит 9 млн злотых.

Начиная с 1 сентября, самый дорогой в мире препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) будет включен в список возмещаемых государством лекарств. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Польши Мацей Милковский, передает «Радио Польша».

По словам замглавы польского Минздрава, препарат будет возмещаться для пациентов до 6-месячного возраста, у которых наблюдаются противопоказания к лечению препаратом «Спинраза», расходы на который в Польше возмещаются уже несколько лет.

«Терапия «Золгенсмой» предназначена для пациентов со спинальной мышечной атрофией с не более чем 3 копиями гена SMN2. По нашим оценкам, в течение года будут диагностированы около 33 пациентов этой группы из 50», — сказал Мацей Милковский.

Отметим, что ежегодно в Польше рождается около 50 детей со спинальной мышечной атрофией. Чтобы вылечить болезнь, достаточно лишь одного укола препаратом «Золгенсма», который, однако, стоит 9 млн злотых.

СМА – редкое тяжелое заболевание нервно-мышечного происхождения. Оно вызвано генетическим дефектом, вызывающим дефицит белка SMN, необходимого для правильного функционирования двигательных нейронов в передней части спинного мозга.

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