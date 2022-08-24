В Кореличах из-за нехватки учащихся закрыли единственный в районе строительный лицей. 1 24.08.2022, 23:19

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Около 70 сотрудников остались без работы.

В Кореличах закрыли строительный лицей, который был единственным учреждением профессионально-технического образования в районе. Причиной называют недостаток учащихся. Теперь около 70 преподавателей и сотрудников лицея остались без работы, пишет Hrodna.life.

О закрытии единственного учреждения профтехобразования в Кореличах еще в марте 2022 года сообщила газета «Новая жизнь». Там же написали, что с началом учебного 2022/2023 года Новогрудский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей реорганизуют в колледж и начнут набирать учащихся по специальности «крановщик».

Больше о закрытии лицея нигде не объявлялось, его сайт не работает, а группа «Вконтакте» не обновлялась с июня.

Ранее специалистов по такому направлению готовили в Кореличах, так же как и маляров, каменщиков-монтажников, плотников и сварщиков. Учебное заведение открылось в 1976 году и за 46 лет существования выпустило более 5 тысяч специалистов.

Причиной закрытия называют нехватку учащихся, хотя еще в прошлом году в лицей набрали 75 первокурсников.

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