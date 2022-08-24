Армия дронов подняла над Киевом флаги легендарных бригад ВСУ 24.08.2022, 23:37

3,194

Фантастическое видео.

Ко Дню независимости армия дронов подняла над Киевом почетные флаги легендарных бригад Вооруженных сил Украины.

Как говорят организаторы, цель мероприятия — поблагодарить всех военных, борющихся за свободу Украины и напомнить о важной роли дронов в этой войне.

Возглавлял колонну флаг Украины размером свыше 216 квадратных метров – это самый большой украинский флаг, поднимавшийся в небо с помощью дронов. В прошлом году в этот день он развевался над Авдеевкой. Кроме государственного флага Украины, были представлены мотивационные флаги бригад, защищающих Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».