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Армия дронов подняла над Киевом флаги легендарных бригад ВСУ

  • 24.08.2022, 23:37
  • 3,194
Армия дронов подняла над Киевом флаги легендарных бригад ВСУ

Фантастическое видео.

Ко Дню независимости армия дронов подняла над Киевом почетные флаги легендарных бригад Вооруженных сил Украины.

Как говорят организаторы, цель мероприятия — поблагодарить всех военных, борющихся за свободу Украины и напомнить о важной роли дронов в этой войне.

Возглавлял колонну флаг Украины размером свыше 216 квадратных метров – это самый большой украинский флаг, поднимавшийся в небо с помощью дронов. В прошлом году в этот день он развевался над Авдеевкой. Кроме государственного флага Украины, были представлены мотивационные флаги бригад, защищающих Украину.

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