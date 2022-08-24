Министр обороны Украины: Мы победим оккупантов, а РФ развалится 24.08.2022, 23:54

Алексей Резников

Светлая сторона имеет преимущество над тьмой.

Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина победит в войне с российскими захватчиками, а Российская Федерация распадется в обозримом будущем.

Об этом Алексей Резников заявил в эфире национального телемарафона 24 августа

«Я желаю нам всем верить в победу Украины, желаю вам и себе верить в то, что добро точно победит зло, потому что мы с вами находимся на светлой стороне силы, а светлая сторона точно имеет преимущество над тьмой.

Мы с вами одолеем орков и страна Мордора (Россия – ред.), поверьте мне, развалится на отдельные государственные образования – и мы увидим с вами развал. Мы же останемся соборными, независимыми и едиными».

Резников также вспомнил, что когда Украина обрела независимость в 1991 году, ему казалось, что нужно развивать государство и доказывать свою самостоятельность, но поддерживать дружеские отношения с соседями.

«Я был убежден, что мы будем дружить с нашими соседями, и мне и в голову не могло прийти, что наиболее нагло и коварно поведет себя ближайший сосед», – сказал Резников о войне, начатой Россией против Украины.

Министр также признался, что День независимости стал для него из праздничного выходного самым важным днем в истории Украины.

«Сегодня за этот День Независимости Украина платит большим количеством человеческой крови, украинской жизнью. И мы точно не должны упустить этот шанс защитить свою независимость. И мы ее точно защитим. И я хочу, чтобы все поколения украинцев праздновали этот день, понимая, какая цена за него уплачена», – сказал Резников.

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