В Беларуси откорректировали ряд положений налогового законодательства 25.08.2022, 1:03

Что изменится.

Лукашенко своим указом № 298 внес корректировки в отдельные положения налогового законодательства, сообщает его пресс-служба.

«Документ направлен на улучшение условий хозяйствования в сложившейся экономической ситуации», — утверждают в пресс-службе Лукашенко.

В частности, освобождены от налогообложения операции по безвозмездной передаче государственным эксплуатационным организациям результатов реконструкции (модернизации), ремонта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, совершенные до 1 января 2021 года.

Для целей применения нулевой ставки НДС признаны экспортируемыми услуги, оказанные белорусскими автоперевозчиками, по перевозке грузов, следующих из стран (в страны) Евросоюза, в части маршрутов, начинающихся и заканчивающихся на территории Беларуси.

Срок зачета (возврата) НДС сокращен до 5 рабочих дней. Упрощены условия предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС, а также расширены случаи ее предоставления.

Документом также внесены изменения в коды и наименования транспортных средств для целей налогообложения в соответствии с новой единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Кроме того, откорректирован Указ № 160 от 12 мая 2020 года «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности». Он приведен в соответствие с терминологией и подходами, используемыми в Налоговом кодексе при исчислении, освобождении от уплаты и определении размера ставок земельного налога.

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