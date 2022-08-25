закрыть
25 августа 2022, четверг, 3:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России нашли останки белоруса, который уехал на заработки и пропал

  • 25.08.2022, 2:52
В России нашли останки белоруса, который уехал на заработки и пропал

Белорус уехал на заработки в Ленинградскую область девять лет назад.

В 2013 году белорус уехал на заработки в Ленинградскую область России и пропал. Когда он перестал выходить на связь, мать забила тревогу и обратилась в милицию. Спустя годы его останки были обнаружены в лесу, пишет Госкомитет судебных экспертиз.

После обращения женщины в милицию начались розыски пропавшего. Однако они не принесли результатов. Предварительное расследование было приостановлено.

Позже в лесу Ленинградской области нашли останки, которые совпадали с генотипом матери без вести пропавшего жителя Витебской области. Следователи назначили судебную генетическую экспертизу. Ее результаты подтвердили, что вероятность родства составляет 99,9%.

С начала года витебские эксперты-биологи установили личности десяти граждан по неопознанным трупам или костным останкам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко