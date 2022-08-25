Арестович: Ближайшие 2-3 месяца будут решающими в этой войне 25.08.2022, 3:41

Алексей Арестович

Освобождение украинских территорий напрямую зависит от поставок военной помощи.

В войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, решающими будут ближайшие 2-3 месяца. Украинские территории нужно освободить как можно скорее. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он добавил, что освобождение территорий напрямую зависит от поставок военной помощи.

«Если передадут еще 25-30 HIMARS и около 200 единиц артиллерии калибра 155 мм, то сможем освободить значительную часть территории до нового года ... Если не удвоят в ближайший месяц военную помощь, то будет все то же самое, но дольше», — сказал Арестович.

Арестович также отметил, что российская армия уже не сможет наступать, а успехи ВСУ нанесут «тяжелый моральный удар по РФ».

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