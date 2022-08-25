Украинская авиация ударила по Каховскому мосту и системам ПВО России 2 25.08.2022, 7:33

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На юге ликвидирован командно-наблюдательный пункт врага.

Украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Нашей авиацией нанесено 4 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке», - отметили военные.

Так, ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач атакован Каховский мост. Сейчас результаты попаданий уточняются.

Благодаря действиям ВСУ вражеское войско «похудело» на:

12 солдат;

3 единицы бронированной автотехники;

склад боеприпасов.

«Поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы», - добавили в ОК «Юг».

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