Украинская авиация ударила по Каховскому мосту и системам ПВО России

Украинская авиация ударила по Каховскому мосту и системам ПВО России2
- 25.08.2022, 7:33
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На юге ликвидирован командно-наблюдательный пункт врага.
Украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Нашей авиацией нанесено 4 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке», - отметили военные.
Так, ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач атакован Каховский мост. Сейчас результаты попаданий уточняются.
Благодаря действиям ВСУ вражеское войско «похудело» на:
12 солдат;
3 единицы бронированной автотехники;
склад боеприпасов.
«Поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы», - добавили в ОК «Юг».