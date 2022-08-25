Ночью Украину атаковали ракетами из Беларуси 8 25.08.2022, 7:43

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В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

В ночь на 25 августа в Николаеве, Кривом Роге и Киевской области были слышны звуки взрывов. Перед этим в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает «Главред».

Взрывы в Николаеве

Около 03:20 в Николаеве прогремели взрывы, передает «Суспільне». По словам очевидцев, в результате прилета вдали города вспыхнул пожар. Вероятно оккупанты запускали ракеты с территории временно оккупированной Херсонщины.

Взрывы на Киевщине

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что несколько звуков взрывов было слышно в одной из громад Вышгородского района.

«Данные уточняем. Экстренные службы уже работают», - добавил чиновник.

Он призвал жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Очевидцы утверждают, что довольно громкие взрывы прогремели на Киевщине около 02:50.

Место удара, где вспыхнул пожар, известно, однако следует подождать официального подтверждения данных.

«Было очень громко!», «Некоторые сейчас слышат шум, это от нашей авиации над регионом», – отмечали очевидцы.

Взрывы в Кривом Роге

Ночью 25 августа российские оккупанты обстреляли Металлургический район Кривого Рога из реактивных систем залпового огня Торнадо-С.

Об обстреле со стороны РФ около 03:30 сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Вилкул в Telegram.

«Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО Торнадо-С (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными БК», – написал чиновник.

Он добавил, что на месте работают все службы, последствия прилетов уточняются. Граждан призвал быть осторожными из-за угрозы подорваться на неразорванном снаряде.

«Очень внимательно смотрим под ноги – могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. В случае обнаружения сразу звоним 101 и 102», – отметил Вилкул.

Пуски ракет из Беларуси

Издание ТСН со ссылкой на белорусские телеграм-каналы сообщает, что часть ракет была выпущена с территории Беларуси.

«Белорусские партизаны сообщают о запуске ракет в Гомельском районе и звуках взрывов», — передает ТСН.

«2:35-2:40 Гомельский район. Запуски ракет. Сообщают, что несколько взрывов слышали в районе Славутича. Дополнено: Звуки взрывов слышат и в Брагинском районе. Поступает информация о взрывах в Киевской области», — говорится в сообщении мониторинговой группы «Беларускі Гаюн».

«По уточненным данным в период 2:35-2:40 было от 4 до 6 запусков ракет с земли. Точка запусков находится между Гомельским и Речицким районами», — уточняется в очередном сообщении.

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