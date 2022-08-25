ВСУ отбили у оккупантов территории размером с Данию 25.08.2022, 7:59

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Войска РФ после «паузы» смогли занять только площадь, равную величине микро-государства Андорра.

ВСУ каждый день работают над тем, чтобы полностью выгнать оккупантов с украинской земли. Украинские воины уже отбили у россиян территории размером с Данию.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что с тех пор, как РФ возобновила наступательные действия после паузы 16 июля, она захватила около 450,84 км квадратных новой территории, что примерно равно площади Андорры.

«Российские войска потеряли примерно 45 тысяч км квадратных территории с 21 марта - площадь, котороя больше Дании», - проинформировали в ISW.

В Институте изучения войны также добавили, что захватчики не в состоянии превратить ограниченные тактические успехи в более широкие оперативные успехи, а их наступательные операции на востоке Украины достигают кульминации.

Напомним, украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.

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