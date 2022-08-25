В районе Антоновского моста прогремели взрывы и начался пожар 25.08.2022, 8:00

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Появилось первое видео.

В 5 часов утра 25 августа в районе Антоновского моста прогремели взрывы.

Об этом сообщает «Суспильне».

По данным журналистов, в районе моста в оккупированном россиянами Херсоне были слышны звуки взрывов, а затем начался пожар.

«Сейчас в той стороне что-то горит», - сообщают корреспонденты «Суспильного».

Тем временем в Сети появились видеоролики с места происшествия. На кадрах слышны звуки взрывов, но локацию не видно. ВСУ пока не подтвердили очередные удары по Антоновском мосту.

Напомним, в начале августа украинские военные несколько раз ударили по Антоновском мосту и заявили о результаты попадания.

У российских оккупантов на Херсонщине за успешные удары ВСУ началась паника. Сообщалось, что в связи с этим в Херсоне наблюдается массовый вывоз семей российских захватчиков.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила очередной удар по Антоновскому мосту и отметила, что ВСУ постоянно напоминают оккупантам о дистанционном присутствии.

Также ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами, очевидцы слышали громкие взрывы.

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