Путин послал четкий сигнал Дугину Телеграм-канал «Сито Сократа»

25.08.2022, 8:06

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Сакральная ликвидация оказалась холостым выстрелом.

Главный вопрос, который волновал жирных котов казенной российской пропаганды в день похорон малоизвестной до недавнего времени Дарьи Дугиной: кто из представителей верхушки придет проводить ее в последний путь? От этого сигнала зависела тактика их поведения. Ни о каком милосердии и сочувствии к «невинно убиенной рабе Божьей» никто даже не помышляет. Значение имеет лишь одобрение «начальника». В верхах промониторили ситуацию и решили воздержатся от посещения похоронной церемонии дочери фашиста. Причин здесь несколько.

Не царское это дело – в отпускной период из Сочи лететь в Москву и тратить время на ноу-неймов. Действительно, клоунов-пропагандистов наплодилось столько, что если на смерть каждого обращать внимание, то когда же наслаждаться правлением? Путин четко дал понять: Дугин и его семья – не какие-то выдающиеся личности, а просто обслуга, информационные холопы.

Топорные попытки ГРУ изваять из Дарьи «валькирию новой Евразии» и «боевую подругу» всех «спецоператоров» разбились о стену ее безызвестности. Когда оккупанты на пропагандистких видео пишут на снарядах «Zа Дугову», «Za Дукину» – всем сразу все понятно. Даже несмотря на это партия войны восприняла подрыв, как шанс для радикализации Путина, и начала фаршировать вождя аргументами в пользу эскалации насилия в зоне проведения «спецоперации». Для этого 23 августа люди Шойгу инсценировали обстрел «администрации» карикатурного главаря террористов из «ДНР» Пушилина. Если бы его ликвидировали прицепом к Дугиной, еще был бы какой-то резонанс, а так все рутинно и не вызывает интереса. По версии пропаганды Донбасс так живет уже 8 лет. Чего уж тут удивляться – привычное дело.

Наконец, не выдерживает никакой критики «расследование» ФСБ по факту ЧП с Дугиной. Оно напоминает мистификацию и низпробностью своего исполнения бросает тень на руководителей чекистов. Обычно политические дела ФСБ расследует месяцами, а порой годами. Но маниакальное стремление сфабриковать украинский след выставляет Лубянку посмешищем. Версия о супер-диверсантке Вовк стремительно сдулась, и из Кремля дали указание ее сворачивать. Дескать, пока не все факты можно публиковать, у организатора были серьезные сообщники, да и вообще, Вовк, вероятно, была нужна просто для отвода глаз от реальных исполнителей. Люди Бортникова прокололись столь оглушительно, что сейчас протаскивать фейк об Украине, как «стране-террористе», даже неприлично. Сакральная ликвидация Дугиной оказалась холостым выстрелом, который только ухудшает позиции путинской группировки.

За две с половиной недели до ЕДГ создан крайне неблагоприятный фон, который подрывает позиции «Единой России». Как так: в стране, где все под пятой силовиков, в Подмосковье вдруг случается теракт? Ладно там «ДНР», где тотальный бардак, но в столице такого без ведома ФСБ просто быть не может. Но постойте, тогда тезис о российских спецслужбах, убивающих российских граждан, полностью подтверждается. Как после этого поддерживать столь кровавую власть?

Учитывая сказанное выше, никто из важных лиц на похороны Дугиной не явился, ограничившись пустыми отписками в соцсетях и Telegram. Путин признал евразийский фашизм токсичным. Попытка неуклюжего сменщика Жириновского из недр ГРУ Слуцкого попиариться у дашиного гроба всколыхнула волну негатива. Еще бы: его цитаты а-ляТретий Рейх делают из Путина продолжателя дела гитлеризма. Аналогичный фашист Миронов может не видеть в этом ничего крамольного. Однако у электората такие выкрутасы уже в печенках, как и все, связанное с бессмысленной бойней в Украине.

Дабы замять ситуацию Шойгу даже пришлось озвучить очередные оправдания про намеренное замедление темпов «СВО» из гуманитарных соображений. Хотя он сам же добавляет, что затягивание войны изнуряет Россию. Это у победы много отцов. А война, ведущая к поражению, сиротеет с каждым днем, оттого ее «валькирию» захоронили в одиночестве.

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