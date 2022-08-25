Подготовка к «большой девальвации» в Беларуси: названы две причины 1 25.08.2022, 8:27

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Курс белорусского рубля — вещь искусственная.

Чиновники начали неожиданно хвалить девальвацию времен Прокоповича. Почему это происходит именно сейчас и какие могут быть последствия?

На вопросы сайта Charter97.org ответил экономист Лев Марголин:

— Судя по всему, здесь есть две причины. Первая — потому что в России заговорили о том, что нужно ослаблять российский рубль из-за проблем с бюджетом. А белорусский рубль, как известно, очень тесно связан с российским. В валютной корзине доля российского рубля 50%. Вторая причина — Национальный банк Беларуси очень долго сдерживал девальвацию. После кратковременного всплеска в конце февраля — начале марта, курс держится весьма стабильно и это не совсем благоприятно для белорусского бюджета и белорусской экономики, потому что это не выгодно экспортерам. Именно поэтому воспоминания о той и разговоры о возможной новой девальвации связываются с подъемом или укреплением сельскохозяйственных предприятий, которые являются одним из таких экспортных наших активов.

— Лукашенко заявил, что девальвация рубля помогла «спасти» белорусское сельское хозяйство. Как это на самом деле отразилось на экономике Беларуси и благополучии граждан?

— Во-первых, надо сказать, что к этому времени были проведены определенные работы по развитию и реконструкции сельского хозяйства, прежде всего молочной отрасли. И тот уровень, которого она достигла, значительно превосходил внутренние потребности. Для того, чтобы экспортировать продукцию, в частности — в Российскую Федерацию, нужно было, чтобы эта продукция была конкурентоспособна. Чем слабее национальная валюта, тем более конкурентоспособна продукция, цены на нее можно на внешних рынках снижать без снижения рублевой выручки. И это дает возможность увеличивать экспорт. Очевидно, что именно это имел в виду Лукашенко, когда говорил, что это спасло сельское хозяйство.

— Насколько сильно сегодня сдерживается курс белорусского рубля и какими могут быть последствия девальвации?

— Если говорить о сельском хозяйстве, то я думаю, что никак не сдерживается. За последнее время белорусский рубль сильно ослабел по отношению к российскому. Если по отношению к доллару и евро курс сохранился, то по отношению к российскому он сильно упал. И все ресурсы, связанные с этим падением курса, сельское хозяйство уже отыграло. Тут есть другой момент. Если россияне девальвируют свою валюту, а белорусы нет, то получится, что белорусский рубль укрепится по отношению к российскому. И уже будет за 100 рублей не четыре с чем-то, а как было когда-то — три, три с половиной. И это может как раз негативно сказаться на экспорте сельскохозяйственной продукции. А учитывая то, что другие крупные экспортные кластеры нашей экономики находятся под санкциями, в частности — калийные удобрения, нефтепереработка, деревообработка, металлургия, шины и так далее, провалится еще и сельское хозяйство, это будет очень критично. Возможно, все эти разговоры действительно связаны именно с тем, что нужно подстраиваться по российский рубль.

— В чем причины того, что белорусский рубль в последнее время ослабевает по отношению к российскому?

— В значительной степени это связано с тем что санкции, которые были введены в отношении России, коснулись прежде всего российского импорта. Российский же экспорт, который в основном представляет из себя энергоносители, газ, нефть, продукты нефтепереработки, он практически не пострадал. В условиях роста цен он даже и вырос в денежном выражении. В Беларуси же наоборот. Все санкции были установлены в основном в отношении экспорта, а импорт был более-менее свободен. Поэтому в России был избыток валюты, а в Беларуси наоборот недостаток. С этим и связана необходимость ослабления белорусского рубля относительно российского. Кроме того, были и субъективные моменты. Предприятия постоянно кредитуются льготно со стороны государства. И если бы курс белорусского рубля падал, то это могло бы произвести негативное впечатление. Курс рубля у нас и в России — вещь в значительной степени искусственная и поддерживается государством.

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