Ученые обнаружили неожиданные особенности у человеческих «двойников»
- 25.08.2022, 8:29
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Похожие незнакомцы есть у многих.
Испанские ученые выяснили, что у незнакомых людей со схожими чертами лица похожи привычки, поведение и генотипы, при этом они различаются метилированием ДНК и микробиомом, пишет TechInsider.
Для исследования ученые взяли снимки канадского фотографа Франсуа Брюнеля — он с 1999 года делает проект о двойниках. Также была задействована технология распознавания лиц.
Ученые связались в парами двойников, взяли у них образцы ДНК и попросили заполнить две анкеты: биометрическую и об образе жизни.
По мнению исследователей, только одна пара двойников из 32 могла иметь общих предков. Некоторые внешне похожие люди и вовсе жили в противоположных частях света.
Результаты исследования могут быть полезны для генетической диагностики и судебной медицины — появится возможность быстро и точно воссоздать лицо преступника по его ДНК.