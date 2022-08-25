Российские военные на Чернобыльской АЭС забыли отключить одну камеру наблюдения 1 25.08.2022, 8:32

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Стало известно, что она записала.

Агентство Associated Press опубликовало архив видеозаписей, сделанных на контрольно-пропускном пункте на Чернобыльской АЭС в конце февраля 2022 года. Как отмечает агентство, это одна из редких видеофиксаций действий российской армии в самые первые дни войны, пишет Meduza.

Видеозапись была сделана коммерческой фирмой, которая организовывает туры в чернобыльскую зону отчуждения. Ее владелец Ярослав Емельяненко за несколько месяцев до войны установил камеру у своего офиса, находящегося вблизи КПП, где продавались сувениры и открытки. Российские военные, заняв территорию, отключили все правительственные камеры наблюдения, но камеру Емельяненко не заметили.

Камера продолжала работать на протяжении нескольких дней после вторжения — пока у нее не кончился заряд батареи. Она фиксировала передвижения российской техники у КПП.

Сигнал с камеры передавался на компьютер Емельяненко в офисе в Киеве — и он сразу же сообщил о наличии видео правительству Украины. На протяжении нескольких дней Емельяненко и его сотрудники сидели перед мониторами и подсчитывали количество проехавшей под камерами военной техники.

Как рассказал сам Емельяненко, наблюдать за этим «было психологически сложно». «С одной стороны, мы читали заверения в новостях, что в Киев никто не войдет. С другой — продолжали считать количество единиц российской военной техники», — рассказал он.

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