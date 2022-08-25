«Письма счастья» от налоговой и запрет аренды за валюту: главные изменения сентября 25.08.2022, 8:43

Что ждет белорусов в первый день осени.

К встрече с осенью белорусам лучше подготовиться морально: впереди много нововведений. Изменятся правила заключения договора аренды жилья, зарплаты бюджетников и пенсии, станет проще регистрировать самовольные строения. Новшества ждут также школьников и водителей, пишет onliner.by.

Арендную плату запретят привязывать к валюте

С 23 сентября 2022 года до 1 января 2024 года арендодателям запретят фиксировать в договоре размер ставки арендной платы в иностранной валюте. И исключений нет — это должны сделать физлица и юрлица.

Кроме того, все ранее заключенные договоры аренды нужно привести в соответствие с законодательством по 22 сентября включительно.

Школа никогда не станет прежней

Новый Кодекс об образовании изменит правила для учащихся. Впрочем, достанется и дошколятам.

Теперь нельзя будет окончить только 9 классов, учебу придется продолжить в колледже или следующих двух классах школы.

О любых гаджетах в стенах воспитательного учреждения предстоит забыть, как и об удобной каждому одежде: некоторые учебные заведения уже переходят на школьную форму, которая станет обязательной для всех спустя год.

В старших классах будет больше белорусского и русского языков и меньше астрономии и иностранного языка. Выпускники будут сдавать два экзамена: по математике и белорусскому (русскому) языку. В аттестат они получат среднюю оценку с учетом годовой и экзаменационной.

Ездить предстоящую неделю можно только с включенными фарами

Каждый год перед началом школы, когда улицы наводняют неуемные дети, для водителей вводят правило: в светлое время суток ездить можно только с включенным ближним светом фар. В этот раз правило будет действовать с 25 августа по 5 сентября.

Если ГАИ засекла вас с выключенными фарами, будьте готовы заплатить штраф — максимум до 3 базовых величин (96 рублей).

Нацбанк будет предоставлять госорганам информацию о зарегистрированных валютных договорах

С 1 сентября Национальный банк Беларуси будет предоставлять госорганам информацию о зарегистрированных валютных договорах бесплатно через информационный интернет-ресурс для регистрации валютных договоров на своем сайте.

Эти данные не будут считаться банковской тайной и будут предоставляться следующим органам:

Агентству внешнеэкономической деятельности — обо всех внешнеторговых договорах юрлиц и «ипэшников», которые являются резидентами;

госкомпаниям — о валютных договорах, которые заключили подчиненные подведомственные или входящие в их состав компании.

Самовольные строения станет проще регистрировать

В Беларуси вступает в силу временный указ №253 «Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства».

Документ позволит местным органам власти узаконить самовольные постройки, возведенные на земельных участках в Минске до 1 сентября 2022 года. С этого момента они не будут признаваться самовольными.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 января 2025 года.

Из Минска в Варшаву пустят дополнительный автобус

«Минсктранс» с 1 сентября запускает международный рейс из Минска в Варшаву. Автобус будет ходить ежедневно от автовокзала «Центральный» в 21:30, а из Варшавы — в 21:00.

Можно начинать собирать клюкву

Сбор клюквы в Брестской и Гомельской областях разрешили с 10 сентября, в Могилевской — с 12 сентября. А вот собирать бруснику уже можно — разрешение дали 20 августа. Собирать созревшие ягоды следует только в установленные сроки и только руками (с помощью специальных приспособлений). Обычным гражданам за нарушение правил грозит штраф до 20 базовых величин (640 рублей).

Владельцы жилья получат налоговые извещения

С 1 января 2022 года все принадлежащие физлицам квартиры и жилые дома облагаются налогом на недвижимость (даже если это единственное жилое помещение у вас в собственности). Сумму налогов обещали прислать в извещении до 1 сентября. Оплатить авансовый платеж в размере 50% от причитающейся суммы за 2022 год нужно будет до 15 ноября.

Сбор составит 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Как его платить, подробнее читайте здесь.

Можно будет обменять в банке свои тысячи и миллионы

Летом 2016 года в Беларуси случилась деноминация, которая обрубила сразу четыре нуля на купюрах. Прошло шесть лет, но у белорусов на руках до сих пор находятся старые деньги. «По многочисленным просьбам» всех проспавших срок их обмена продлили аж до конца 2024 года. Выведенные из обращения купюры будут приниматься с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года, но только в одной кассе Нацбанка по адресу Минск, улица Толстого, 6.

Древесину можно будет купить напрямую у лесхоза

Новый указ №294 вступает в силу с 25 сентября и разрешает физлицам покупать древесину напрямую у лесхозов (ранее это было невозможно).

Некоторые юрлица и ИП также смогут покупать древесину вне биржи, из фонда облисполкома.

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