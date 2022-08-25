В Украине ликвидировали земляка Шойгу 1 25.08.2022, 8:45

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Офицер оккупантов приехал на войну из Республики Тыва.

На войне в Украине ликвидировали земляка российского министра обороны Сергея Шойгу. Ряды «двухсотых» оккупантов пополнил лейтенант Долаан Донгак.

Об этом сообщил полковник ЗСУ, блогер Анатолий Штефан («Штирлиц») в Twitter. Он опубликовал фото захватчика, прикрепив фирменный знак «груZ200».

«Лейтенант Долаан Донгак сделал «шаг доброй воли» – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!» – прокомментировал украинский офицер.

Российский оккупант, как и Шойгу, родом из Республики Тыва. Он родился в селе Самагалтай, которое входит в состав Тес-Хемского кожууна. От него до Москвы – 4091 километр.

О его возрасте и военных регалиях ничего неизвестно. Но не исключено, что он мог окончить военно-инженерный институт Сибирского федерального университета в Красноярске.

В соцсообществе «Новости с родины Шойгу» заявили, что Донгак Долаан Давидович «погиб во время «спецоперации» в Украине». Когда именно, там не уточнили, однако подтвердили, что захватчика похоронили 24 августа в родном селе.

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