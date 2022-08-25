Общая площадь пожаров в России выросла почти до 110 тысяч га 25.08.2022, 8:55

Больше всего лесов говорит в Республике Саха (Якутия).

Общая площадь лесных пожаров в России составляет 109 950 га. Всего в стране действуют 126 лесных пожаров. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны, пишет kommersant.ru.

Больше всего лесов говорит в Республике Саха (Якутия). Там общая площадь возгораний составляет 74 608 га. В республике Коми горит 12 462 га, в Рязанской области — 11 700 га, в Нижегородской области — 6 504 га.

Также лесные пожары зафиксированы в Свердловской, Архангельской, Псковской, Ивановской, Оренбургской, Костромской, Ульяновской и Кировской областях, Республиках Мари-Эл и Тыва, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В Рязанской области в заповеднике «Окский» и национальном парке «Мещерский» горит 3 131 га. Возгорание площадью в 5 га также действует в заповеднике «Малая Сосьва» в Ханты-Мансийском автономном округе.

В тушении лесных пожаров по всей России принимают участие 5,4 тыс. человек, 918 единиц техники и 44 самолета.

В августе в России из-за аномальной жары и отсутствия осадков загорелось несколько лесов и торфяных болот. В Рослесхозе заявили, что сложная ситуация с природными пожарами складывается во всем Центральном федеральном округе. 23 августа правительство России создало комиссию по ликвидации лесных пожаров, ее возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В МЧС сообщали, что пожарным не хватает техники для тушения возгораний.

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