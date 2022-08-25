ВСУ заставили оккупантов отступить на трех направлениях 25.08.2022, 8:56

Враг отброшен с большими потерями.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях. Враг потерял личный состав и отошел.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация осталась без изменений.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения.

На Славянском под огневое воздействие ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка. Враг вел штурмовые действия в направлении Пасека - Долина, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направления зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.

На Бахмутском направлении обстрелов со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорськ, Шумы, Зайцевое, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Враг задействовал авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцево. Безуспешно пытался вести наступление в направлении Майское - Кодема.

На Авдеевском направлении противник нанес огневое поражение по районам Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского. Противник пытался вести наступление в направлении Пески - Первомайское, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении враг осуществлял обстрелы из танков и артиллерии различных типов вблизи Павловки, Елизаветовка, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки. Для нанесения ударов враг также задействовал авиацию возле Владимировки, Угледара и Павловки.

На Запорожском направлении противник обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Камышеваха, Гуляйпольське, Красное, Волшебное, Времовка, Орехов, Щербаки, Железнодорожное, Новоселка, Бурлацкой, Свободное Поле, Шевченко и Новоданиловка. Нанес авиаудары неподалеку Орехова, Гуляйпольского и Щербаков.

На Южнобугском направлении оккупанты осуществляли обстрелы наших позиций и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого соприкосновения. Нанесли авиаудар в районе населенного пункта Белая Криница.

Корабельное группировка противника продолжает выполнять задачу блокирования гражданского судоходства и поражения объектов в глубине территории Украины.

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