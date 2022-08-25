США будут добиваться привлечения Лукашенко к ответственности 16 25.08.2022, 9:05

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Соучастие режима в войне против Украины противоречит воле белорусского народа.

Посольство США в Беларуси опубликовало заявление, приуроченное ко Дню Независимости Украины, который отмечается 24 августа.

В заявлении отмечается, что прошло уже полгода с начала с начала полномасштабного вторжения России.

«Украина борется за то, чтобы защитить не только свою демократию, но и само выживание как независимой страны. Но последствия войны России не ограничиваются Украиной. Независимое будущее как Украины, так и Беларуси находится под угрозой из-за экспансионистской, империалистической политики России», – подчеркивают в посольстве США.

Американская сторона считает, что народ Беларуси, как и народ Украины, стремится к будущему, основанному на сохранении суверенитета своей страны, демократических принципах и верховенстве закона.

«Но исключительная сосредоточенность режима Лукашенко на сохранении власти подорвала белорусский суверенитет и отдала белорусскую территорию, воздушное пространство и инфраструктуру на службу военным нуждам России. Соучастие режима Лукашенко в войне России против Украины и содействие ей противоречат воле белорусского народа».

Посольство США заявляет, что нападение на Украину будет стоить очень дорого – как для России, так и для режима Лукашенко. При этом оговаривается, что белорусский народ выступает против вторжения России в Украину, против содействия режиму Лукашенко в этой войне и против попыток унизить суверенитет и независимость обеих стран.

«Соединенные Штаты будут продолжать добиваться привлечения режима Лукашенко к ответственности за вопиющие нарушения прав человека, включая заключение более 1300 политических заключенных. Мы также будем твердо стоять на том, чтобы привлечь режим к ответственности за поддержку российского вторжения в Украину», – отмечается в заявлении.

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