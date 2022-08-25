Эксперт: Российские войска в Крыму окажутся в клетке 1 25.08.2022, 9:11

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Процесс их бегства можно ускорить несколькими способами.

У Украины для этого есть целый ряд нереализованных возможностей. Такое мнение в эксклюзивном комментарии obozrevatel.com высказал экс-зампредседателя Совмина АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Путин незаконно завез на территорию Крыма около 600 тысяч колонизаторов, которые думали, что они навсегда приехали жить в украденный у Украины Крым. Не считая военных, ФСБшников и прочих. Именно эта публика сейчас бежит по Крымскому мосту. Может, пока не в том темпе, как нам бы хотелось, но этот исход начался», – заметил он.

«Если бы мост упал, что делать? Они оказались бы просто как крысы, запертые в клетке. Тут можно вспомнить пьесу Булгакова «Бег». Примерно так из Севастополя будут эвакуироваться колонизаторы – кони, люди, пароходы», – спрогнозировал политик.

Отвечая на вопрос, когда будет наиболее подходящий момент для разрушения Крымского моста, Сенченко назвал два фактора, которые необходимо учитывать.

«С одной стороны, по Крымскому мосту оккупанты насыщают украинский полуостров военной техникой, боеприпасами, оружием. С другой стороны, если запереть эти 600 тысяч колонизаторов, плюс военных и всех остальных, то для Путина в определенном смысле это позитив, поскольку они становятся заложниками ситуации. Он может начать их мобилизовывать против Украины».

Таким образом, Сенченко убежден, что «более правильное решение – это то, как есть сейчас». Он уточнил: речь идет о разрушении инфраструктуры, которую используют оккупанты для переброски войск, вооружений и техники на юг материковой части Украины, например, объектов наподобие Антоновского моста.

Он также заверил, что Украина имеет ряд нереализованных возможностей для ускорения «исхода» колонизаторов с территории Крыма.

«Есть нереализованный потенциал внутреннего протеста. Это продемонстрировал и Херсон, и Мелитополь, и другие захваченные территории. Люди не хотят с этим мириться. Поверьте, в Крыму за 8 лет настолько устали от душной атмосферы оккупации, что нужно столкнуть этот процесс с мертвой точки, это ускорит исход из Крыма», – подчеркнул политик.

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