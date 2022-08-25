«В белорусские вузы пришли троечники и двоечники» 30 25.08.2022, 9:21

7,004

Знаменитый репетитор подвел итоги поступления в этом году.

Минобразования уже подвело результаты поступления абитуриентов 2022 года. Во вторник, 23 августа, состоялось совещание и у Лукашенко.

Было озвучено, что в этом году учебные заведения страны недобрали 86 человек. Речь идет о сельскохозяйственной академии (зоотехния) и Могилевском институте пищевых продуктов (технологи).

Но в целом, вступительную кампанию в Минобразовании оценивают как «успешную».

Журналисты tochka.by спросили у известного педагога, репетитора и руководителя образовательного центра Евгения Ливянта о его мнении по поводу поступления абитуриентов в вузы в 2022 году. Спойлер: он считает, что вступительная кампания провалена.

И вот почему.

Наши уезжают

Евгений Ливянт назвал три основных фактора, из-за которых он считает вступительную кампанию в вузы в 2022-м проваленной.

«Во-первых, ежегодно растет количество молодых людей, которые уезжают учиться за рубеж. Вы, наверное, видели новость, где говорилось про количество белорусских студентов в Польше [речь идет о данных центра обработки информации Национального исследовательского института Польши – Tochka.by]», – рассказал Евгений Ливянт.

На данный момент в Польше учится 11 076 белорусов, при этом в 2021-м это число было значительно меньше – 9736 человек.

Для сравнения в Беларуси в новом учебном году запланировали принять 27,7 тысяч бюджетников и примерно столько же платников. Всего около 54 тысяч студентов.

Кроме Польши все большее количество наших молодых людей учатся в России. Там процедура поступления в разы удобнее. Например, чтобы подать документы в пять вузов, белорусу достаточно зайти на российский сайт госуслуг. Никуда ехать не нужно.

При этом в Беларуси претендовать на место среди студентов можно только в одном учебном заведении и для этого надо несколько раз лично приехать в приемную комиссию.

«Я прогнозирую, что количество уезжающих на обучение в другие страны белорусов еще вырастет, так как в Литве открыли IT-специальности с обучением для русскоговорящих студентов», – поделился репетитор.

Двоечники и троечники в вузах

Результаты ЦТ уже зачисленных в ряды первокурсников также не вызывают доверия у Евгения Ливянта. Он уверен, что больше половины поступивших в этом году в вузы – это двоечники и троечники.

«Более 50% новоявленных студентов набрали баллы от 250 и ниже. Что такое 250? В среднем, это 70+60+60+60. В соответствии с современной системой подсчета баллов 60 – это результат троечника», – отметил Евгения Ливянт.

Набранные на ЦТ 60 баллов говорят о том, что парень или девушка усвоили школьную программу на 20-25%.

«Такой студент ничего не поймет на первой же лекции по высшей математике. Я вас уверяю. Потому что не бывает чудес: не может школьный троечник вырасти в университетского отличника», – уверен репетитор.

К тому же, подчеркнул он, преподаватели в вузах не способны обучать слабых студентов. Это попросту не их специализация.

«При всем этом я вижу лишь три возможных исхода обучения студентов с 250 и менее баллов. Первый – вузы будут тянуть неуспевающих студентов изо всех сил, чтобы не потерять обучающихся вовсе и, следовательно, не остаться без господдержки. Второй – часть троечников и двоечников отчислят, третий – они сами примут решение уйти, так как им будет очень тяжело учиться», – выстроил свой прогноз Евгения Ливянт.

Решение проблемы

Репетитор не считает, что молодым людям с малым количеством баллов вовсе не нужно учиться. Наоборот – предлагает организовать подготовительную систему, когда недостаточно подготовленным для вуза абитуриентам помогают лучше освоить школьную программу и снова попробовать поступить в университет.

«Подобная система прекрасно работала в Советском Союзе. Я считаю, она могла бы сослужить прекрасную службу и в нынешних реалиях. Ее же отсутствие приводит к провалу вступительной кампании и плохой подготовке кадров. Присутствие в студенческой группе малоуспевающих троечников отнимает и у сильных ребят возможность получить качественное образование», – обозначил репетитор.

Недостаток учителей

Третьей показательной причиной провальной вступительной кампании-2022 Евгений Ливянт назвал результаты поступления в педагогические вузы.

«За последние 8-9 лет количество мест по специальностям учитель математики, физики упало почти в три раза, тем не менее приличного конкурса все равно нет. Более того, в некоторых вузах был недобор по этим специальностям», – отмечает Евгений Ливянт.

При этом, по его словам, количество учителей с каждым годом уменьшается, а число поступающих в педуниверситеты недостаточное.

В довесок к этому детей в возрасте 9-12 лет в стране очень много. Через несколько лет они перейдут в старшую школу и будут участвовать во вступительной кампании.

«Учителей уже сейчас не хватает... Зайдите на сайт управления образования любого района: там будет огромное количество вакансий для учителей», – говорит репетитор, оставляя в воздухе вопрос «а что же будет потом?»

О повышении процента целевиков

Минобразования стремится поднять процентное соотношение обучающихся по целевому направлению среди бюджетников.

По новым правилам приема в вузы целевики могут составлять до 80% от общего количества принятых первокурсников на условиях учебы за счет государства.

«Зачастую целевое направление берут те, кто плохо успевает по учебе, поэтому повышение приема на подобных условиях может еще больше ухудшить состояние нашей системы образования», – предполагает Евгений Ливянт.

Он считает, что увеличивать нужно исключительно долю людей, готовых к получению высшего образования.

«Об этом можно судить по количеству набранных на ЦТ баллов. К примеру, в Казахстане минимальный порог – 60, а в Израиле – 80-90 баллов. При условиях нашей системы оценивания я бы изменил белорусские пороговые 20 с копейками баллов до 65. Как я говорил ранее, это средний показатель», – предложил репетитор.

О поступлении в сельхоз и военные вузы

Евгений Ливянт призывает не делить специальности исходя из предрассудков о престижности профессий.

«Нельзя сказать, что низкие баллы только на сельскохозяйственных или военных, силовых специальностях. Ни в коем случае. Так, например, на автотракторном факультете одного из ведущих вузов страны БНТУ на 295 бюджетных мест претендовало лишь 170 человек с баллами выше 250. А на платном отделении у десятерых зачисленных суммарный результат ниже 200», – подчеркнул репетитор.

Судя по количеству баллов и сложности обучения, качественное образование, по версии Евгения Ливянта, можно получить в

IT-сфере

медицинских университетах

технических университетах на архитектурных факультетах.

О «патриотическом» воспитании

Минобразования Беларуси приняло учебную программу факультативных занятий «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». Занятия рассчитаны на 35 часов в год.

Среди религиозных постулатов и тем красоты упоминается доблесть и героизм на наших землях.

По мнению же Евгения Ливянта, лучшее воспитание во все времена детям давал честный и добросовестный учитель, который изо дня в день проводит качественное обучение.

«Мне кажется, если вместо таких уроков проводить патриотические беседы, то это не сможет воспитать детей патриотичными. Скорее приведет к тому, что на место профессионалов придут болтуны, которые ничего не умеют, кроме как произносить правильные лозунги», – сказал Евгений Ливянт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».