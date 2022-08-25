Пионтковский: Путину на доступном языке объяснили, что его ликвидируют 2 25.08.2022, 9:30

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Андрей Пионтковский

В последнее время из Москвы пошли совершенно другие сигналы.

О том, почему президент РФ Владимир Путин не решится применить ядерное оружие, в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону рассказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский:

– Владимир Путин очень долго размахивал своей ядерной дубиной, но вы заметили, наверное, что в последнее время совершенно другие сигналы пошли из Москвы: мы исходим из того, что ядерная война невозможна, в ней не будет победителей, и наше ядерное оружие – это оружие сдерживания. Почему вдруг заговорили такие политкорректные вещи? Ему, выходцу из питерской подворотни, очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия... Его стратегия и доктрина, разрабатываемая 15 лет, исходила из того, что Запад дрогнет, отступит и капитулирует от самой угрозы использования тактического оружия или демонстративного нанесения [тактического ядерного удара]. Ему объяснили: нет, мы не отступим – мы ответим таким же ударом, очень болезненным для России и для вас лично. Ну, переводя на простой язык: тебя просто убьют, если ты используешь тактическое ядерное оружие.

– Да? Так могли сказать? С угрозой, что его убьют?

– Ну, видимо, смысл был донесен именно такой. Да, впрочем, почти открыто это сказал Борис Джонсон. Ну, Англия – это вообще ваша песня победы.

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