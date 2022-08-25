Гвардейская кантемировская дивизия армии РФ «телепортировалась» 4 Юрий Бутусов

25.08.2022, 9:45

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Сами «гвардейцы» из подбитых машин частично разбежались.

Российский военный парад на Крещатике, 4-я гвардейская кантемировская танковая дивизия, которая ежегодно проходит парадом по Красной площади, все-таки добралась до центра Киева!

Сами гвардейцы из этих машин частично разбежались, а частично захватили два метра украинского чернозема, только очень неглубоко.

Теперь это оружие пойдет в музеи, часть будет восстановлена и пойдет в бой против российских оккупантов. За шесть месяцев украинские воины уничтожили много тысяч единиц российской боевой техники, захвачено почти 300 российских танков.

Небольшая часть трофеев и уничтоженного железа выставлены в больших городах. Каждый новый танк на Крещатике – Т-90А, Т-80УЭ, Т-72Б3 – это 2 – 3 миллиона долларов.

Это демонстрация того, какое неоценимое и большое дело делают на войне защитники Украины, какого страшного и сильного врага уничтожают.

И надо помнить, какую цену жизнями платит наша армия, чтобы защитить нас от такого мощного оружия, которое Россия направила против нас. Слава и честь защитникам Украины!

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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