Гвардейская кантемировская дивизия армии РФ «телепортировалась»4
- Юрий Бутусов
- 25.08.2022, 9:45
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Сами «гвардейцы» из подбитых машин частично разбежались.
Российский военный парад на Крещатике, 4-я гвардейская кантемировская танковая дивизия, которая ежегодно проходит парадом по Красной площади, все-таки добралась до центра Киева!
Сами гвардейцы из этих машин частично разбежались, а частично захватили два метра украинского чернозема, только очень неглубоко.
Теперь это оружие пойдет в музеи, часть будет восстановлена и пойдет в бой против российских оккупантов. За шесть месяцев украинские воины уничтожили много тысяч единиц российской боевой техники, захвачено почти 300 российских танков.
Небольшая часть трофеев и уничтоженного железа выставлены в больших городах. Каждый новый танк на Крещатике – Т-90А, Т-80УЭ, Т-72Б3 – это 2 – 3 миллиона долларов.
Это демонстрация того, какое неоценимое и большое дело делают на войне защитники Украины, какого страшного и сильного врага уничтожают.
И надо помнить, какую цену жизнями платит наша армия, чтобы защитить нас от такого мощного оружия, которое Россия направила против нас. Слава и честь защитникам Украины!
Юрий Бутусов, «Фейсбук»